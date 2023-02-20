Almoez Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Almoez Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Almoez Ali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Almoez Ali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Almoez Ali 19 Ağustos 1996 tarihinde Khartum şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Katar,Sudan uyrukludur.Gerçek adı da Almoez Ali Zainelabdeen Abdulla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Almoez Ali Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dodici yapmaktadır. Almoez Ali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Duhail SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Almoez Ali'nin Al-Duhail SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Almoez Ali Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/almoeizz/

Almoez Ali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Almoez Ali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Almoez Ali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Almoez Ali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Al-Duhail Res.

1 Temmuz 2014 yılında KAS Eupen U19

10 Temmuz 2015 yılında LASK

1 Ocak 2016 yılında CyD Leonesa

1 Temmuz 2016 yılında Lekhwiya

Almoez Ali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Almoez Ali şuan Al-Duhail SC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Almoez Ali Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Al-Mesaimeer (2003–2005), Aspire Academy (2005–2012), Lekhwiya (2012–2014), KAS Eupen (2014–2015)

Katar takımında 19 numaralı formasıyla 8 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 82 maçta 39 gol atmıştır.

Katar U23 takımında 19 numaralı formasıyla 4 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 6 gol atmıştır.

Katar U20 takımında 19 numaralı formasıyla 16 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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