Assim Madibo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Assim Madibo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Assim Madibo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Assim Madibo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Assim Madibo 22 Ekim 1996 tarihinde Khartoum şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Katar,Sudan uyrukludur.Gerçek adı da Assim Omer Al Haj Madibo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Assim Madibo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aram Zinouzi yapmaktadır. Assim Madibo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Duhail SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Assim Madibo'nin Al-Duhail SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Assim Madibo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/madibo_96/

Assim Madibo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Assim Madibo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Assim Madibo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Assim Madibo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ocak 2015 yılında LASK

1 Ocak 2016 yılında CyD Leonesa

1 Temmuz 2016 yılında Lekhwiya

14 Temmuz 2017 yılında KAS Eupen

26 Ocak 2018 yılında Al-Duhail SC

28 Ocak 2018 yılında Al-Gharafa SC

1 Temmuz 2018 yılında Al-Duhail SC

Assim Madibo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Assim Madibo şuan Al-Duhail SC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Assim Madibo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AJ Auxerre

Katar takımında 23 numaralı formasıyla 11 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 43 maçta 0 gol atmıştır.

Katar U23 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Katar U20 takımında 18 numaralı formasıyla 16 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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