Jassim Mohammed Al Mehairi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jassim Mohammed Al Mehairi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jassim Mohammed Al Mehairi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jassim Mohammed Al Mehairi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jassim Mohammed Al Mehairi 30 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jassim Mohammed Al Mehairi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jassim Mohammed Al Mehairi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qatar SC futbol takımında oynamaktadır. Qatar SC takımına 17 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Jassim Mohammed Al Mehairi'nin Qatar SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jassim Mohammed Al Mehairi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jassim Mohammed Al Mehairi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jassim Mohammed Al Mehairi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jassim Mohammed Al Mehairi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Eylül 2021 yılında Qatar SC

Jassim Mohammed Al Mehairi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jassim Mohammed Al Mehairi şuan Qatar SC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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