Sultan Al Brake kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sultan Al Brake Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sultan Al Brake adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sultan Al Brake Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sultan Al Brake 7 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da سلطان حسين البريك / Sultan Hussain Al-Brake şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sultan Al Brake Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sultan Al Brake, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Duhail SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Sultan Al Brake'nin Al-Duhail SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sultan Al Brake Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sultan_albraik/

Sultan Al Brake Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sultan Al Brake isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sultan Al Brake Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sultan Al Brake futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Al-Duhail SC

Sultan Al Brake Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sultan Al Brake şuan Al-Duhail SC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Sultan Al Brake Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Katar U23 takımında 13 numaralı formasıyla 4 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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