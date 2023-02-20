Tae Hee Nam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tae Hee Nam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tae Hee Nam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tae Hee Nam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tae Hee Nam 3 Temmuz 1991 tarihinde Jinju, Gyeongnam şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 남태희 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tae Hee Nam Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IZ yapmaktadır. Tae Hee Nam, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Duhail SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC takımına 9 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tae Hee Nam'nin Al-Duhail SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tae Hee Nam Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/taehee_nam10

Tae Hee Nam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tae Hee Nam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Tae Hee Nam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tae Hee Nam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Ulsan H. U18

1 Temmuz 2007 yılında Reading U18

1 Ocak 2009 yılında VAFC U19

6 Temmuz 2009 yılında Valenciennes FC

1 Ocak 2012 yılında Lekhwiya

1 Temmuz 2019 yılında Al-Sadd SC

9 Temmuz 2021 yılında Al-Duhail SC

Tae Hee Nam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tae Hee Nam şuan Al-Duhail SC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tae Hee Nam Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bongrae Elementary School (봉래초등학교, 1998-2003),Ulsan Hyundai U15 (울산현대중학교, 2004-2006),Ulsan Hyundai U18 (울산현대고등학교, 2007),FC Reading (2007-2008),FC Valenciennes (2009)

Güney Kore takımında 8 numaralı formasıyla 9 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 53 maçta 7 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 11 numaralı formasıyla 22 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Güney Kore Olimpiyat takımında 11 numaralı formasıyla 26 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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