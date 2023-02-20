Mohamed Alaaeldin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Alaaeldin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Alaaeldin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Alaaeldin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Alaaeldin 24 Ocak 1994 tarihinde Doha şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Katar,Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمد علاء الدين عبد المتعال / Mohamed Alaa Eddin Abdelmotaal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Alaaeldin Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Alaaeldin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Duhail SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed Alaaeldin'nin Al-Duhail SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Alaaeldin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Alaaeldin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Alaaeldin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Alaaeldin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Al-Rayyan SC

1 Eylül 2021 yılında Al-Duhail SC

Mohamed Alaaeldin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Alaaeldin şuan Al-Duhail SC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Mohamed Alaaeldin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar takımında 23 numaralı formasıyla 15 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Katar U23 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Katar U19 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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