Ali Olwan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Olwan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Olwan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Olwan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Olwan 26 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ürdün uyrukludur.Gerçek adı da Ali Iyad Ali Olwan/ علي إياد علي علوان şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Olwan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bunyan Sports Management yapmaktadır. Ali Olwan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shamal SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Shamal SC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ali Olwan'nin Al-Shamal SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ali Olwan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Olwan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Olwan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Olwan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Al-Jazeera Club

1 Ocak 2022 yılında Al-Shamal SC

Ali Olwan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Olwan şuan Al-Shamal SC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ali Olwan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Al-Wehdat SC, Al-Jazeera Club (Jordan, -2018)

Ürdün takımında 15 numaralı formasıyla 12 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 6 gol atmıştır.

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