Hassan İdriss Dicko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hassan İdriss Dicko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hassan İdriss Dicko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hassan İdriss Dicko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hassan İdriss Dicko 1 Haziran 1985 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Katar,Cad uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hassan İdriss Dicko Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shamal SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Shamal SC takımına 29 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Hassan İdriss Dicko'nin Al-Shamal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hassan İdriss Dicko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hassan İdriss Dicko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hassan İdriss Dicko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hassan İdriss Dicko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında El-Jaish

1 Temmuz 2012 yılında Al-Wakrah SC

1 Temmuz 2017 yılında Al-Sailiya SC

30 Haziran 2018 yılında Al-Wakrah SC

29 Temmuz 2021 yılında Al-Shamal SC

Hassan İdriss Dicko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hassan İdriss Dicko şuan Al-Shamal SC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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