Mohammed Al Jabri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Al Jabri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Al Jabri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Al Jabri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Al Jabri 30 Mart 1991 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da محمد الجابري şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Al Jabri Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammed Al Jabri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shamal SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Shamal SC takımına 31 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mohammed Al Jabri'nin Al-Shamal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammed Al Jabri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Al Jabri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Al Jabri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Al Jabri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Qatar SC

1 Temmuz 2019 yılında Al-Khor SC

31 Temmuz 2021 yılında Al-Shamal SC

Mohammed Al Jabri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Al Jabri şuan Al-Shamal SC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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