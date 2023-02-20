Jeremy De Nooijer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremy De Nooijer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeremy De Nooijer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeremy De Nooijer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeremy De Nooijer 15 Mart 1992 tarihinde Vlissingen şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Curacao,Hollanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeremy De Nooijer Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YSI Football Developers yapmaktadır. Jeremy De Nooijer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shamal SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Shamal SC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jeremy De Nooijer'nin Al-Shamal SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jeremy De Nooijer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeremy De Nooijer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jeremy De Nooijer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeremy De Nooijer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Sparta U19

1 Temmuz 2011 yılında Sparta U21

1 Ocak 2013 yılında Sparta R.

1 Temmuz 2015 yılında Levski Sofia

1 Temmuz 2017 yılında FC Sheriff

5 Mart 2019 yılında Suduva

1 Temmuz 2019 yılında Al-Shamal SC

Jeremy De Nooijer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeremy De Nooijer şuan Al-Shamal SC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jeremy De Nooijer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Heerenveense Boys, JOVZ (-2009), Sparta Rotterdam (2009-2011)

Curaçao takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.