Yaseen Lafrid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaseen Lafrid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yaseen Lafrid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yaseen Lafrid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yaseen Lafrid 10 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Katar,Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da ياسين عبد الله لفريد / Yaseen Abdallah Lafrid şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yaseen Lafrid Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yaseen Lafrid, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shamal SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Shamal SC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yaseen Lafrid'nin Al-Shamal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yaseen Lafrid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yaseen Lafrid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yaseen Lafrid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yaseen Lafrid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Al-Wakrah SC

1 Ocak 2023 yılında Al-Shamal SC

Yaseen Lafrid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yaseen Lafrid şuan Al-Shamal SC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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