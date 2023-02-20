Salmin Atiq kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salmin Atiq Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salmin Atiq adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salmin Atiq Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salmin Atiq 11 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Salmin Atiq Al Rumaihi şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salmin Atiq Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shamal SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Shamal SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Salmin Atiq'nin Al-Shamal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Salmin Atiq Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salmin Atiq isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Salmin Atiq Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salmin Atiq futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Al-Duhail Res.

1 Temmuz 2019 yılında Umm Salal SC

30 Haziran 2020 yılında Al-Duhail SC

1 Temmuz 2021 yılında Qatar SC

1 Temmuz 2022 yılında Al-Shamal SC

Salmin Atiq Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salmin Atiq şuan Al-Shamal SC takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.