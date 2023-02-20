Sayed Ahmed Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sayed Ahmed Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sayed Ahmed Mohammed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sayed Ahmed Mohammed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sayed Ahmed Mohammed 15 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sayed Ahmed Mohammed Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shamal SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Shamal SC takımına - tarihinde katılmıştır. Sayed Ahmed Mohammed'nin Al-Shamal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sayed Ahmed Mohammed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sayed Ahmed Mohammed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sayed Ahmed Mohammed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sayed Ahmed Mohammed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sayed Ahmed Mohammed şuan Al-Shamal SC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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