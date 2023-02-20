Nawfel Metidji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nawfel Metidji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nawfel Metidji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nawfel Metidji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nawfel Metidji {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Katar,Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nawfel Metidji Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Shamal SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Shamal SC takımına - tarihinde katılmıştır. Nawfel Metidji'nin Al-Shamal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nawfel Metidji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nawfel Metidji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nawfel Metidji şuan Al-Shamal SC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
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