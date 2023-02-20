Nawfel Metidji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nawfel Metidji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nawfel Metidji kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nawfel Metidji ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.