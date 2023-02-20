Abdulrahman Rashid Al Madhaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahman Rashid Al Madhaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulrahman Rashid Al Madhaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulrahman Rashid Al Madhaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulrahman Rashid Al Madhaki 30 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulrahman Rashid Al Madhaki Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shamal SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Shamal SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdulrahman Rashid Al Madhaki'nin Al-Shamal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulrahman Rashid Al Madhaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulrahman Rashid Al Madhaki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulrahman Rashid Al Madhaki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulrahman Rashid Al Madhaki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Al-Shahania SC

1 Eylül 2020 yılında Lusail City

1 Temmuz 2022 yılında Al-Shamal SC

Abdulrahman Rashid Al Madhaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulrahman Rashid Al Madhaki şuan Al-Shamal SC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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