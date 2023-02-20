Khalid Mubarak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalid Mubarak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khalid Mubarak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khalid Mubarak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khalid Mubarak 22 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khalid Mubarak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shamal SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Shamal SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Khalid Mubarak'nin Al-Shamal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khalid Mubarak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khalid Mubarak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khalid Mubarak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khalid Mubarak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Al-Arabi SC

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Al-Shamal SC

Khalid Mubarak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khalid Mubarak şuan Al-Shamal SC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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