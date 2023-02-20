Amjad Attwan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amjad Attwan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amjad Attwan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amjad Attwan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amjad Attwan 12 Mart 1997 tarihinde Kut şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Irak uyrukludur.Gerçek adı da Amjad Attwan Kadhim Al-Magsoosi/ أمجد عطوان كاظم الموسوسي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amjad Attwan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FIFA-CO yapmaktadır. Amjad Attwan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shamal SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Shamal SC takımına 9 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Amjad Attwan'nin Al-Shamal SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amjad Attwan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amjad Attwan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amjad Attwan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amjad Attwan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Karbala'a FC

22 Eylül 2014 yılında Naft Al-Wassat

30 Temmuz 2015 yılında Al-Shorta SC

17 Eylül 2016 yılında Naft Al-Wassat

10 Ocak 2018 yılında Al-Najaf FC

1 Temmuz 2018 yılında Al-Shorta SC

4 Ocak 2020 yılında Kuwait SC

25 Eylül 2020 yılında Al-Shorta SC

9 Eylül 2021 yılında Al-Shamal SC

Amjad Attwan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amjad Attwan şuan Al-Shamal SC takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Amjad Attwan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Irak takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 64 maçta 1 gol atmıştır.

Irak U23 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

Irak U17 takımında 11 numaralı formasıyla 19 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Irak Olimpiyat takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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