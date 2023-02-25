Mohamed Rafik Omar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Rafik Omar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Rafik Omar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Rafik Omar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Rafik Omar 10 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Rafik Omar Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON U23 yapmaktadır. Mohamed Rafik Omar, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paradou AC futbol takımında oynamaktadır. Paradou AC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Rafik Omar'nin Paradou AC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Rafik Omar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Rafik Omar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2022 yılında Paradou AC

Mohamed Rafik Omar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Rafik Omar şuan Paradou AC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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