Jassim Al Hashemi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jassim Al Hashemi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jassim Al Hashemi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jassim Al Hashemi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jassim Al Hashemi 27 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Jassim Ali Al Hashemi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jassim Al Hashemi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jassim Al Hashemi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shamal SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Shamal SC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jassim Al Hashemi'nin Al-Shamal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jassim Al Hashemi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jassim Al Hashemi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jassim Al Hashemi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jassim Al Hashemi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Qatar SC

1 Temmuz 2019 yılında Al-Wakrah SC

1 Ocak 2022 yılında Al-Shamal SC

Jassim Al Hashemi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jassim Al Hashemi şuan Al-Shamal SC takımında oynamakta ve 67 numaralı formayı giymektedir.

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