Mohamed Abdullah Tarkhan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Abdullah Tarkhan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Abdullah Tarkhan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Abdullah Tarkhan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Abdullah Tarkhan 19 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Abdullah Tarkhan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shamal SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Shamal SC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed Abdullah Tarkhan'nin Al-Shamal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Abdullah Tarkhan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Abdullah Tarkhan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Abdullah Tarkhan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Abdullah Tarkhan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Al-Shamal SC

Mohamed Abdullah Tarkhan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Abdullah Tarkhan şuan Al-Shamal SC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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