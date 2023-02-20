Matias Nani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Nani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Nani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Nani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Nani 26 Mart 1998 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Matías Germán Nani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Nani Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Nani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shamal SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Shamal SC takımına 2 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Matias Nani'nin Al-Shamal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matias Nani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Nani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Nani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Nani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

4 Şubat 2017 yılında Roma A19

17 Ağustos 2017 yılında CA Temperley

30 Haziran 2018 yılında Roma A19

1 Temmuz 2018 yılında Belgrano

30 Haziran 2019 yılında Roma

13 Temmuz 2019 yılında Central Córdoba

30 Haziran 2020 yılında Roma

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

5 Ekim 2020 yılında CA Unión

2 Ağustos 2021 yılında Al-Shamal SC

Matias Nani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Nani şuan Al-Shamal SC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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