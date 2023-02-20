Babacar Seck kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Babacar Seck Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Babacar Seck adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Babacar Seck Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Babacar Seck 15 Haziran 1995 tarihinde doğmuştur. Gine uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Babacar Seck Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shamal SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Shamal SC takımına 1 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Babacar Seck'nin Al-Shamal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Babacar Seck Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Babacar Seck isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Babacar Seck Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Babacar Seck futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2020 yılında Al-Shamal SC

Babacar Seck Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Babacar Seck şuan Al-Shamal SC takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

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