Abdulrahman Waleed Mansour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahman Waleed Mansour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulrahman Waleed Mansour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulrahman Waleed Mansour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulrahman Waleed Mansour 25 Mart 1994 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulrahman Waleed Mansour Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shamal SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Shamal SC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Abdulrahman Waleed Mansour'nin Al-Shamal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulrahman Waleed Mansour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulrahman Waleed Mansour isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulrahman Waleed Mansour Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulrahman Waleed Mansour futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Al-Arabi SC

1 Temmuz 2019 yılında Al-Shamal SC

Abdulrahman Waleed Mansour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulrahman Waleed Mansour şuan Al-Shamal SC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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