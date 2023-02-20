Fahad Waad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fahad Waad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fahad Waad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fahad Waad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fahad Waad 18 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. Irak uyrukludur.Gerçek adı da فهد وعد عبد الوهاب جدوع البياتي/ Fahad Waad Abdulwahab Jadoua Al-Baiati şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fahad Waad Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fahad Waad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shamal SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Shamal SC takımına 15 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Fahad Waad'nin Al-Shamal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fahad Waad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fahad Waad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fahad Waad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fahad Waad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Al-Duhail SC

1 Kasım 2020 yılında Al-Sailiya SC

15 Eylül 2021 yılında Al-Shamal SC

Fahad Waad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fahad Waad şuan Al-Shamal SC takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

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