Salah Al Yahri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salah Al Yahri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salah Al Yahri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salah Al Yahri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salah Al Yahri 25 Ağustos 1995 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Salah Alawi Othman Al Yahri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salah Al Yahri Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shamal SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Shamal SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Salah Al Yahri'nin Al-Shamal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Salah Al Yahri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salah Al Yahri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Salah Al Yahri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salah Al Yahri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında El-Jaish

1 Temmuz 2017 yılında Al-Khor SC

1 Temmuz 2018 yılında Al-Rayyan SC

1 Temmuz 2019 yılında Al-Ahli SC

1 Eylül 2020 yılında Al-Markhiya SC

1 Temmuz 2022 yılında Al-Shamal SC

Salah Al Yahri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salah Al Yahri şuan Al-Shamal SC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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