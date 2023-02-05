Calebe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Calebe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Calebe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Calebe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Calebe 30 Nisan 2000 tarihinde Monte Azul şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Calebe Goncalves Ferreira da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Calebe Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OTB Sports yapmaktadır. Calebe, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Atlético Mineiro futbol takımında oynamaktadır. Clube Atlético Mineiro takımına 29 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. Calebe'nin Clube Atlético Mineiro ile sözleşmesi 28 Şubat 2024 tarihinde bitmektedir.

Calebe Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Calebe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Calebe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Calebe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2020 yılında Atlético-MG B

1 Temmuz 2020 yılında Atlético-MG

28 Haziran 2021 yılında São Paulo U20

29 Haziran 2021 yılında Atlético-MG

Calebe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Calebe şuan Clube Atlético Mineiro takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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