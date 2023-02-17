Donis Avdijaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Donis Avdijaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Donis Avdijaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Donis Avdijaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Donis Avdijaj 25 Ağu 1996 tarihinde Osnabrück şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Kosova,Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Donis Avdijaj Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PLAYYOURS yapmaktadır. Donis Avdijaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV Hartberg futbol takımında oynamaktadır. TSV Hartberg takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Donis Avdijaj'nin TSV Hartberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Donis Avdijaj Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/donisavdijaj10/

http://www.facebook.com/pages/Donis-Avdijaj/374986445918806

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Donis Avdijaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Donis Avdijaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Donis Avdijaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Donis Avdijaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Schalke 04 U17

1 Temmuz 2013 yılında Schalke 04 U19

1 Temmuz 2014 yılında Schalke

13 Ocak 2015 yılında Sturm Graz

30 Haziran 2016 yılında Schalke

15 Ocak 2018 yılında Roda JC

30 Haziran 2018 yılında Schalke

16 Ağu 2018 yılında Willem II

18 Mart 2019 yılında Kulüpsüz

8 Temmuz 2019 yılında Trabzonspor

20 Ocak 2020 yılında Heart of Midl.

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

12 Kasım 2020 yılında FC Emmen

31 Ocak 2021 yılında AEL Limassol

29 Ağu 2021 yılında TSV Hartberg

1 Ağu 2022 yılında FC Zürich

25 Ocak 2023 yılında TSV Hartberg

30 Haziran 2023 yılında FC Zürich

Donis Avdijaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Donis Avdijaj şuan TSV Hartberg takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SV Atter (2001-2006), VfL Osnabrück (2006-2011), FC Schalke 04 (2011-2014)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.