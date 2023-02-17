Ousmane Diakite kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ousmane Diakite Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ousmane Diakite adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ousmane Diakite Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ousmane Diakite 25 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ousmane Diakite Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 12 MANagement yapmaktadır. Ousmane Diakite, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV Hartberg futbol takımında oynamaktadır. TSV Hartberg takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Ousmane Diakite'nin TSV Hartberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ousmane Diakite Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ousmane_diakite06/

Ousmane Diakite Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ousmane Diakite isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ousmane Diakite Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ousmane Diakite futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Temmuz 2018 yılında RB Salzburg

27 Temmuz 2018 yılında FC Liefering

30 Haziran 2019 yılında RB Salzburg

1 Temmuz 2019 yılında SCR Altach

26 Temmuz 2020 yılında RB Salzburg

1 Temmuz 2021 yılında FC St. Gallen

4 Ocak 2022 yılında RB Salzburg

1 Şubat 2023 yılında TSV Hartberg

Ousmane Diakite Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ousmane Diakite şuan TSV Hartberg takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Ousmane Diakite Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mali U20 takımında 6 numaralı formasıyla 1 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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