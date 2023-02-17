Matija Horvat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Horvat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matija Horvat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matija Horvat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matija Horvat 7 Mayıs 1999 tarihinde Čakovec şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matija Horvat Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Matija Horvat, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV Hartberg futbol takımında oynamaktadır. TSV Hartberg takımına 29 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Matija Horvat'nin TSV Hartberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matija Horvat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matija Horvat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matija Horvat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matija Horvat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında AKA Kapfenberg

1 Temmuz 2014 yılında KSV IV

1 Temmuz 2015 yılında Rapid/KSV III

1 Ocak 2016 yılında Kapfenberg II

1 Temmuz 2016 yılında SV Kapfenberg

29 Ocak 2021 yılında TSV Hartberg

Matija Horvat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matija Horvat şuan TSV Hartberg takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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