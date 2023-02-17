Philipp Erhardt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philipp Erhardt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Philipp Erhardt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Philipp Erhardt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Philipp Erhardt 10 Eylül 1993 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Philipp Erhardt Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONNEXION yapmaktadır. Philipp Erhardt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV Hartberg futbol takımında oynamaktadır. TSV Hartberg takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Philipp Erhardt'nin TSV Hartberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Philipp Erhardt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Philipp Erhardt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Philipp Erhardt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Philipp Erhardt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Eisenstadt Jgd

1 Temmuz 2007 yılında Bgld. U15

1 Temmuz 2008 yılında Bgld. U17

1 Temmuz 2009 yılında Bgld. U19

1 Temmuz 2010 yılında Mattersburg II

1 Temmuz 2012 yılında SV Mattersburg

4 Ağu 2020 yılında Türkgücü Münch.

8 Temmuz 2021 yılında TSV Hartberg

Philipp Erhardt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Philipp Erhardt şuan TSV Hartberg takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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