Manfred Gollner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manfred Gollner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manfred Gollner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manfred Gollner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manfred Gollner 22 Aralık 1990 tarihinde Judenburg şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manfred Gollner Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Selection Fussballconsulting yapmaktadır. Manfred Gollner, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV Hartberg futbol takımında oynamaktadır. TSV Hartberg takımına 27 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Manfred Gollner'nin TSV Hartberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Manfred Gollner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manfred Gollner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Manfred Gollner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manfred Gollner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2005 yılında AKA Kapfenberg

1 Nisan 2007 yılında Rapid/KSV III

1 Nisan 2008 yılında Kapfenberg II

1 Temmuz 2010 yılında SV Kapfenberg

1 Temmuz 2016 yılında TSV Hartberg

1 Temmuz 2018 yılında Wolfsberger AC

27 Temmuz 2020 yılında TSV Hartberg

Manfred Gollner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manfred Gollner şuan TSV Hartberg takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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FC Obdach ab April 1997, SV Kapfenberg

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