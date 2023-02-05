Douglas Mendes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Douglas Mendes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Douglas Mendes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Douglas Mendes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Douglas Mendes 13 Haziran 2004 tarihinde Tocantins şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Douglas Mendes Moreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Douglas Mendes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ruan Casemiro yapmaktadır. Douglas Mendes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Bragantino futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Bragantino takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Douglas Mendes'nin Red Bull Bragantino ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Douglas Mendes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Douglas Mendes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Douglas Mendes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Douglas Mendes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Ponte Preta

12 Ağu 2022 yılında RB Bragantino

Douglas Mendes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Douglas Mendes şuan Red Bull Bragantino takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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