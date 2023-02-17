Lukas İbertsberger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas İbertsberger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas İbertsberger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas İbertsberger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas İbertsberger 6 Ağu 2003 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas İbertsberger Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Lukas İbertsberger, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Liefering futbol takımında oynamaktadır. FC Liefering takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Lukas İbertsberger'nin FC Liefering ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lukas İbertsberger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas İbertsberger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas İbertsberger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas İbertsberger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2014 yılında Liefering Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Salzburg Alt.

1 Temmuz 2017 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2018 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2019 yılında AKA Salzb. U18

1 Ocak 2021 yılında FC Liefering

Lukas İbertsberger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas İbertsberger şuan FC Liefering takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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