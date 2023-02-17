Valentin Oelz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Oelz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Oelz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentin Oelz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentin Oelz 24 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentin Oelz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Valentin Oelz, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Liefering futbol takımında oynamaktadır. FC Liefering takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Valentin Oelz'nin FC Liefering ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Valentin Oelz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valentin Oelz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valentin Oelz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentin Oelz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Şubat 2018 yılında LASK Altyapı

1 Temmuz 2019 yılında AKA OÖ U15

1 Temmuz 2020 yılında AKA OÖ U16

1 Temmuz 2021 yılında AKA OÖ U18

1 Temmuz 2022 yılında FC Liefering

Valentin Oelz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentin Oelz şuan FC Liefering takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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