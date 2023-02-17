Lukas Wallner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Wallner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Wallner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Wallner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Wallner 26 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Wallner Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Lukas Wallner, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Liefering futbol takımında oynamaktadır. FC Liefering takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Lukas Wallner'nin FC Liefering ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lukas Wallner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Wallner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Wallner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Wallner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Liefering Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Salzburg Alt.

1 Temmuz 2017 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2018 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2019 yılında AKA Salzb. U18

1 Ağu 2020 yılında FC Liefering

Lukas Wallner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Wallner şuan FC Liefering takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lukas Wallner Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TSV St. Johann (2009-)

Avusturya U21 takımında 5 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Avusturya U19 takımında 5 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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