Elias Havel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Havel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elias Havel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elias Havel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elias Havel 16 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elias Havel Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. Elias Havel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Liefering futbol takımında oynamaktadır. FC Liefering takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Elias Havel'nin FC Liefering ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Elias Havel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elias Havel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elias Havel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elias Havel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2012 yılında Vienna Alt.

1 Ağu 2013 yılında FK Austria Wien

1 Şubat 2017 yılında Salzburg Alt.

1 Temmuz 2017 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2018 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2019 yılında AKA Salzb. U18

1 Ocak 2021 yılında FC Liefering

Elias Havel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elias Havel şuan FC Liefering takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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