Hassan Tambakti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hassan Tambakti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hassan Tambakti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hassan Tambakti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hassan Tambakti 9 Şubat 1999 tarihinde Riyadh şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Hassan Mohammed Tambakti/ حسان محمد تمبكتي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hassan Tambakti Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hassan Tambakti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shabab Club (Riyadh) futbol takımında oynamaktadır. Al-Shabab Club (Riyadh) takımına 31 Mayıs 2018 tarihinde katılmıştır. Hassan Tambakti'nin Al-Shabab Club (Riyadh) ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Hassan Tambakti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hassan Tambakti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Hassan Tambakti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hassan Tambakti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Mayıs 2018 yılında Al-Shabab

30 Ağustos 2019 yılında Al-Wehda FC

6 Ekim 2020 yılında Al-Shabab

Hassan Tambakti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hassan Tambakti şuan Al-Shabab Club (Riyadh) takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hassan Tambakti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Al-Shabab FC (-2018)

Suudi Arabistan takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 0 gol atmıştır.

Suudi Arabistan U20 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 2 gol atmıştır.

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