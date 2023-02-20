Moteb Al Harbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moteb Al Harbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moteb Al Harbi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moteb Al Harbi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moteb Al Harbi 19 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moteb Al Harbi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportlink Agency yapmaktadır. Moteb Al Harbi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shabab Club (Riyadh) futbol takımında oynamaktadır. Al-Shabab Club (Riyadh) takımına 15 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Moteb Al Harbi'nin Al-Shabab Club (Riyadh) ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Moteb Al Harbi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moteb Al Harbi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Moteb Al Harbi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moteb Al Harbi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Eylül 2021 yılında Al-Shabab

Moteb Al Harbi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moteb Al Harbi şuan Al-Shabab Club (Riyadh) takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Moteb Al Harbi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 13 numaralı formasıyla 1 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.