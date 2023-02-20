Moteb Al Harbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moteb Al Harbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Moteb Al Harbi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Moteb Al Harbi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Moteb Al Harbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moteb Al Harbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Moteb Al Harbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moteb Al Harbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moteb Al Harbi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moteb Al Harbi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moteb Al Harbi 19 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moteb Al Harbi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportlink Agency yapmaktadır. Moteb Al Harbi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shabab Club (Riyadh) futbol takımında oynamaktadır. Al-Shabab Club (Riyadh) takımına 15 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Moteb Al Harbi'nin Al-Shabab Club (Riyadh) ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Moteb Al Harbi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moteb Al Harbi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Moteb Al Harbi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moteb Al Harbi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Eylül 2021 yılında Al-Shabab

Moteb Al Harbi kimdir

Moteb Al Harbi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moteb Al Harbi şuan Al-Shabab Club (Riyadh) takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Moteb Al Harbi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Suudi Arabistan takımında 13 numaralı formasıyla 1 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Moteb Al Harbi nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Andre Carrillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Carrillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andre Carrillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Carrillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luiz Fernando Nascimento kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiz Fernando Nascimento Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luiz Fernando Nascimento kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiz Fernando Nascimento Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Moussa Marega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moussa Marega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Moussa Marega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moussa Marega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bruno Lapa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Lapa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bruno Lapa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Lapa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Manisalı çift düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar!
Manisalı çift düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!