Cristian Guanca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Guanca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Guanca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Guanca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Guanca 27 Mart 1993 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Cristian David Guanca şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Guanca Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AAmanagers yapmaktadır. Cristian Guanca, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shabab Club (Riyadh) futbol takımında oynamaktadır. Al-Shabab Club (Riyadh) takımına 2 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Cristian Guanca'nin Al-Shabab Club (Riyadh) ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristian Guanca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Guanca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Cristian Guanca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Guanca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Chacarita Jrs

7 Şubat 2015 yılında CA Colón

31 Aralık 2015 yılında Chacarita Jrs

1 Ocak 2016 yılında CA Colón

2 Şubat 2016 yılında CS Emelec

19 Ocak 2017 yılında CA Colón

20 Ocak 2017 yılında Kasımpaşa

30 Haziran 2017 yılında CA Colón

30 Haziran 2018 yılında Ettifaq FC

30 Haziran 2019 yılında CA Colón

2 Temmuz 2019 yılında Al-Shabab

11 Temmuz 2021 yılında Al-Ain FC

30 Haziran 2022 yılında Al-Shabab

Cristian Guanca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Guanca şuan Al-Shabab Club (Riyadh) takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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