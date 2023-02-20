Seung Gyu Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Gyu Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seung Gyu Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seung Gyu Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seung Gyu Kim 30 Eylül 1990 tarihinde Dong-gu, Ulsan şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김승규 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seung Gyu Kim Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FS Corporation yapmaktadır. Seung Gyu Kim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shabab Club (Riyadh) futbol takımında oynamaktadır. Al-Shabab Club (Riyadh) takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Seung Gyu Kim'nin Al-Shabab Club (Riyadh) ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Seung Gyu Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seung Gyu Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Seung Gyu Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seung Gyu Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Ulsan Hyundai

5 Ocak 2016 yılında Vissel Kobe

26 Temmuz 2019 yılında Ulsan Hyundai

10 Ocak 2020 yılında Kashiwa Reysol

5 Temmuz 2022 yılında Al-Shabab

Seung Gyu Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seung Gyu Kim şuan Al-Shabab Club (Riyadh) takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Seung Gyu Kim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jeonha Elementary School (전하초등학교, 1997-2002)Ulsan Hyundai U15 (현대중학교, 2003-2005),Ulsan Hyundai U18 (현대고등학교, 2006-2007)

Güney Kore takımında 1 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 71 maçta 0 gol atmıştır.

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