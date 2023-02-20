İago Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İago Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İago Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İago Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İago Santos 22 Mayıs 1992 tarihinde Itaboraí şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Iago dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İago Santos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İago Santos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shabab Club (Riyadh) futbol takımında oynamaktadır. Al-Shabab Club (Riyadh) takımına 30 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İago Santos'nin Al-Shabab Club (Riyadh) ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İago Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İago Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İago Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İago Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında CS Esportiva

1 Temmuz 2014 yılında Coimbra

1 Temmuz 2016 yılında Dibba Al-Hisn

1 Temmuz 2017 yılında Moreirense

1 Eylül 2020 yılında Taawon

30 Ocak 2022 yılında Al-Shabab

İago Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İago Santos şuan Al-Shabab Club (Riyadh) takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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