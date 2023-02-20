İago Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İago Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İago Santos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İago Santos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
İago Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İago Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İago Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İago Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İago Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İago Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İago Santos 22 Mayıs 1992 tarihinde Itaboraí şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Iago dos Santos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İago Santos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İago Santos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shabab Club (Riyadh) futbol takımında oynamaktadır. Al-Shabab Club (Riyadh) takımına 30 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İago Santos'nin Al-Shabab Club (Riyadh) ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İago Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İago Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İago Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İago Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında CS Esportiva

1 Temmuz 2014 yılında Coimbra

1 Temmuz 2016 yılında Dibba Al-Hisn

1 Temmuz 2017 yılında Moreirense

1 Eylül 2020 yılında Taawon

30 Ocak 2022 yılında Al-Shabab

İago Santos kimdir

İago Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İago Santos şuan Al-Shabab Club (Riyadh) takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İago Santos nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Abdullah Otayf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Otayf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdullah Otayf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Otayf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Turci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Turci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Turci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Turci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gustavo Cuellar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Cuellar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gustavo Cuellar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Cuellar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carson Vom Steeg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carson Vom Steeg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carson Vom Steeg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carson Vom Steeg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Manisalı çift düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar!
Manisalı çift düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!