Hussain Al Monassar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hussain Al Monassar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hussain Al Monassar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hussain Al Monassar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hussain Al Monassar 20 Aralık 1994 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Hussain Massoud Al Monassar Al Qahtani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hussain Al Monassar Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hussain Al Monassar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shabab Club (Riyadh) futbol takımında oynamaktadır. Al-Shabab Club (Riyadh) takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Hussain Al Monassar'nin Al-Shabab Club (Riyadh) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hussain Al Monassar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hussain Al Monassar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hussain Al Monassar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hussain Al Monassar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Al-Shabab

Hussain Al Monassar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hussain Al Monassar şuan Al-Shabab Club (Riyadh) takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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