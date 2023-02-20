Saeed Al Rubaie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saeed Al Rubaie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saeed Al Rubaie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saeed Al Rubaie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saeed Al Rubaie 1 Eylül 1993 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da سعيد الربيعي / Saeed Awadh Al Rubaie Al Yami şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saeed Al Rubaie Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4G Sport yapmaktadır. Saeed Al Rubaie, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shabab Club (Riyadh) futbol takımında oynamaktadır. Al-Shabab Club (Riyadh) takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Saeed Al Rubaie'nin Al-Shabab Club (Riyadh) ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Saeed Al Rubaie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saeed Al Rubaie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Saeed Al Rubaie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saeed Al Rubaie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Al-Ahli U23

1 Temmuz 2015 yılında Al-Ahli SFC

12 Eylül 2015 yılında Ettifaq FC

30 Haziran 2016 yılında Al-Ahli SFC

1 Ağustos 2017 yılında Al-Faisaly FC

30 Haziran 2018 yılında Al-Ahli SFC

17 Temmuz 2018 yılında Ettifaq FC

1 Temmuz 2022 yılında Al-Shabab

Saeed Al Rubaie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saeed Al Rubaie şuan Al-Shabab Club (Riyadh) takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.