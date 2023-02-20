Mohammed Attiyah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Attiyah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Attiyah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Attiyah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Attiyah 15 Haziran 1992 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da محمد عطية / Mohammed Attiyah Eisa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Attiyah Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4G Sport yapmaktadır. Mohammed Attiyah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shabab Club (Riyadh) futbol takımında oynamaktadır. Al-Shabab Club (Riyadh) takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mohammed Attiyah'nin Al-Shabab Club (Riyadh) ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammed Attiyah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Attiyah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Attiyah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Attiyah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağustos 2015 yılında Shoalah

1 Temmuz 2017 yılında Ohod Al-Medina

1 Temmuz 2019 yılında Al-Shabab

26 Eylül 2020 yılında Damac FC

30 Haziran 2021 yılında Al-Tai

30 Haziran 2021 yılında Al-Shabab

30 Haziran 2022 yılında Al-Shabab

Mohammed Attiyah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Attiyah şuan Al-Shabab Club (Riyadh) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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