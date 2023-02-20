Ahmed Abdu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Abdu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Abdu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Abdu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Abdu 8 Ağustos 1996 tarihinde Jeddah şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Suudi Arabistan,Eritre uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Abdu Jaber/ ኣህመድ ኣብዱ ጃበር şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Abdu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT LAND AGENCY yapmaktadır. Ahmed Abdu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shabab Club (Riyadh) futbol takımında oynamaktadır. Al-Shabab Club (Riyadh) takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Abdu'nin Al-Shabab Club (Riyadh) ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Abdu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/almercury

Ahmed Abdu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Abdu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ahmed Abdu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Abdu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Al-Fateh

4 Haziran 2016 yılında Hajer

27 Aralık 2017 yılında Al-Tai

7 Haziran 2018 yılında Al-Wehda FC

1 Temmuz 2022 yılında Al-Shabab

Ahmed Abdu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Abdu şuan Al-Shabab Club (Riyadh) takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.