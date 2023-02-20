Hussain Al Sabiyani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hussain Al Sabiyani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hussain Al Sabiyani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hussain Al Sabiyani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hussain Al Sabiyani 24 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Hussain Khaled Ali Al-Sabiyani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hussain Al Sabiyani Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4G Sport yapmaktadır. Hussain Al Sabiyani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shabab Club (Riyadh) futbol takımında oynamaktadır. Al-Shabab Club (Riyadh) takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hussain Al Sabiyani'nin Al-Shabab Club (Riyadh) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hussain Al Sabiyani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hussain Al Sabiyani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hussain Al Sabiyani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hussain Al Sabiyani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Al-Shabab

Hussain Al Sabiyani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hussain Al Sabiyani şuan Al-Shabab Club (Riyadh) takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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