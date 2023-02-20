Nasser Al Bishi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nasser Al Bishi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nasser Al Bishi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nasser Al Bishi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nasser Al Bishi 3 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nasser Al Bishi Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shabab Club (Riyadh) futbol takımında oynamaktadır. Al-Shabab Club (Riyadh) takımına - tarihinde katılmıştır. Nasser Al Bishi'nin Al-Shabab Club (Riyadh) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nasser Al Bishi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nasser Al Bishi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nasser Al Bishi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nasser Al Bishi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nasser Al Bishi şuan Al-Shabab Club (Riyadh) takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.