Turki Al Ammar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Turki Al Ammar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Turki Al Ammar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Turki Al Ammar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Turki Al Ammar 23 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da تركي العمار şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Turki Al Ammar Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportlink Agency yapmaktadır. Turki Al Ammar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shabab Club (Riyadh) futbol takımında oynamaktadır. Al-Shabab Club (Riyadh) takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Turki Al Ammar'nin Al-Shabab Club (Riyadh) ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Turki Al Ammar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Turki Al Ammar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Turki Al Ammar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Turki Al Ammar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Al-Shabab

Turki Al Ammar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Turki Al Ammar şuan Al-Shabab Club (Riyadh) takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Turki Al Ammar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 10 numaralı formasıyla 19 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Suudi Arabistan Olimpiyat takımında 11 numaralı formasıyla 28 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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