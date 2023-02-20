Fawaz Al Sagour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fawaz Al Sagour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fawaz Al Sagour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fawaz Al Sagour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fawaz Al Sagour 23 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da فواز الصقور şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fawaz Al Sagour Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4G Sport yapmaktadır. Fawaz Al Sagour, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shabab Club (Riyadh) futbol takımında oynamaktadır. Al-Shabab Club (Riyadh) takımına 21 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Fawaz Al Sagour'nin Al-Shabab Club (Riyadh) ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Fawaz Al Sagour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fawaz Al Sagour isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fawaz Al Sagour Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fawaz Al Sagour futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Najran SC

6 Temmuz 2018 yılında Al-Wehda FC

21 Ekim 2020 yılında Al-Shabab

Fawaz Al Sagour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fawaz Al Sagour şuan Al-Shabab Club (Riyadh) takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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