Zaid Al Bawardi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zaid Al Bawardi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zaid Al Bawardi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zaid Al Bawardi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zaid Al Bawardi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zaid Al Bawardi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zaid Al Bawardi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zaid Al Bawardi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zaid Al Bawardi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zaid Al Bawardi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zaid Al Bawardi 26 Ocak 1997 tarihinde Riyadh şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Zaid bin Majed bin Zaid Al-Bawardi/ زيد محمد البواردي şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zaid Al Bawardi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Blue Line yapmaktadır. Zaid Al Bawardi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shabab Club (Riyadh) futbol takımında oynamaktadır. Al-Shabab Club (Riyadh) takımına 1 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Zaid Al Bawardi'nin Al-Shabab Club (Riyadh) ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zaid Al Bawardi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zaid Al Bawardi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Zaid Al Bawardi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zaid Al Bawardi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Nassr FC

1 Ekim 2020 yılında Al-Shabab

Zaid Al Bawardi kimdir

Zaid Al Bawardi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zaid Al Bawardi şuan Al-Shabab Club (Riyadh) takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Al-Nassr FC (-2019)

Zaid Al Bawardi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Suudi Arabistan takımında 22 numaralı formasıyla 4 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Zaid Al Bawardi nereli

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